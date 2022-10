Sotto forma di aggiornamenti, Google di solito apporta molte modifiche alle sue applicazioni standard. Tuttavia, raramente forniscono nuove icone per i loro vecchi programmi. Di tanto in tanto, apportano piccole modifiche all’aspetto delle icone delle loro app per stare al passo con le tendenze attuali. Google ha cambiato l’aspetto dell’app Play Store alcuni mesi fa.

Questa volta Google sta apportando modifiche fisiche alle app Messaggi, Telefono e Contatti. Google sta rilasciando icone riviste per queste applicazioni. Icone per Google Apps A differenza dell’icona precedente, che presentava ombre e uno sfondo blu, la nuova app Contatti è più semplice e contemporanea. E, naturalmente, non è privo di ombre.

Google cambierà l’aspetto del suo Play Store

L’app Google Phone, invece, ha appena raggiunto la versione Beta. Di conseguenza, dobbiamo ancora vedere come apparirà. Secondo tutte le indicazioni, utilizzerà un design simile all’app Contatti. Anche le applicazioni di messaggistica sono in fase di lancio. Le applicazioni di Google Messaggi, come l’icona Contatti, hanno un aspetto più moderno. A parte tutte le nuove funzionalità che Google ha già implementato, questa volta sembra più pulito.

Nonostante il nuovo design dell’icona, l’icona a tema Android sembra essere più affascinante e semplice. È più vivido e chiaramente identificabile. La maggior parte delle persone probabilmente utilizzerà di più le icone a tema. Sebbene l’aspetto delle icone sia cambiato, Google ha tentato di mantenere i simboli blu primari per motivi di familiarità. Gli utenti possono riconoscere facilmente i programmi in questo modo. Icone per Google Apps

Secondo Google, il design pulito e piatto delle applicazioni consente loro di integrarsi rapidamente con app di terze parti. Questi nuovi design delle icone sono stati anche ispirati dal tema Material You. Tra pochi giorni, Google inizierà a distribuire l’aggiornamento delle icone delle app di Google. La prossima settimana, molto probabilmente. Di conseguenza, molto presto saranno disponibili nuove icone per le app Telefono, Contatti e Messaggi.