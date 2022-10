Google ha dichiarato che quasi un quarto di miliardo di smartphone utilizza la versione Android Go, pensata per telefoni con spazio di archiviazione e memoria limitati. Tuttavia, Android 13 Go, che Google ha introdotto mercoledì, richiederebbe più potenza di elaborazione rispetto ai suoi predecessori.

A seconda della versione più recente del sistema operativo principale di Google, l’edizione Android 13 Go include una versione del sistema Material You che ti consente di scegliere una delle quattro combinazioni di colori in base al tuo sfondo. Quando Google ha lanciato per la prima volta Material You come funzionalità di Android 12 (sebbene non la versione Go), ha anche promosso l’introduzione di animazioni migliori. La sua pagina su Android 13 Go, d’altra parte, non ne fa menzione: è probabile che imporrebbero troppi oneri ai telefoni per i quali è stato creato il sistema operativo.

Android Go, la nuova versione sarà più impegnativa

La nuova versione include anche il sistema semplificato di Google Play System Updates di Google, che secondo la società aiuterà i consumatori a mantenere aggiornati i loro telefoni senza occupare molto spazio e consentirà di far emergere nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza senza richiedere un completo aggiornamento del telefono a tutti gli effetti. Android 13 Go offre anche funzionalità tipiche del sistema operativo come i permessi di notifica e l’opzione per selezionare la lingua utilizzata da una singola app.

Nonostante ciò che indica il sito Web Android Go, l’ultima versione non è più per telefoni con meno di 2 GB di RAM. Secondo l’azienda, i nuovi telefoni che utilizzano Android 13 Go inizieranno a debuttare nel 2023. Questo è un punto essenziale da sottolineare poiché è probabile che molti utenti di Android Go dovranno sostituire i propri dispositivi per ottenere la nuova versione.

Google lo ha commercializzato come “progettato per telefoni con meno di 2 GB di RAM” per anni, ma come sottolinea l’editore di Esper Mishaal Rahman, la versione di Android 13 avrà bisogno di almeno 2 GB di memoria e 16 GB di spazio di archiviazione. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto a 1 GB richiesto per Android 11 e 12, quindi i telefoni progettati per la prossima versione di Go dovranno essere un po’ più robusti per accoglierlo.