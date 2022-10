Android: 14 app a pagamento del Play Store sono gratis solo oggi

Sono arrivaste di nuovo tante novità sul Play Store che questa volta consistono in tanti titoli a pagamento offerti gratis agli utenti Android. Potrete approfittare solo per oggi di questa grande opportunità che consente di provare titoli a pagamento ma senza pagare nulla.

Ogni giorno che si parla di offerte non si può evitare di citare le offerte Amazon. Queste, oltre a quelle viste oggi sul Play Store di Google, sono certamente quelle più appetibili per il pubblico che ogni giorno può averle in esclusiva. Tramite il nostro canale Telegram ufficiale è infatti possibile avere a disposizione ogni giorno tanti codici sconto a disposizione insieme ai minimi storici. Clicca qui per accedere al nostro canale da oltre 59.000 utenti attivi.

Android: nuove applicazioni disponibili per gli utenti ma anche diversi giochi a pagamento ora gratis, ecco tutti i link diretti

Proprio qui sotto potete scoprire tutte le migliori offerte del giorno che includono anche i link diretti per il download. Ricordiamo che tali offerte dureranno ancora per poco per cui evitate di temporeggiare se siete realmente interessati.

La lista è proprio qui per tutti gli utenti Android interessati: