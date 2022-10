Ormai due anni fa il team del colosso Google aveva annunciato che avrebbe portato una nuova funzionalità su Android e in molti hanno pensato che potesse essere implementata già con Android 11.

Stiamo parlando di uno switcher di output rapido nel player multimediale nell’area delle notifiche che avrebbe dovuto mostrare sia i dispositivi Bluetooth che quelli Cast per il trasferimento dei contenuti “senza interruzioni”. Probabilmente arriverà con Android 13. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Android 13 potrebbe implementare una funzione molto attesa

Secondo quanto scoperto da Mishaal Rahman, con Android 13 anche i dispositivi Cast possono essere mostrati dallo switcher di output, così come già avviene per le cuffie Bluetooth o per la propria auto. Pare che per rendere possibile tale funzione sia necessario che gli sviluppatori aggiungano apposito codice ma ciò non sembra comunque funzionare su Android 11 e 12.

Mishaal Rahman ha installato una versione speciale dell’app Universal Android Music Player su più device con Android 13 e la funzionalità Seamless transfer abilitata e, se viene usata per la riproduzione di contenuti multimediali, tutti i dispositivi Cast vengono visualizzati accanto alle cuffie Bluetooth e agli altri device già supportati.

La comodità di tale funzionalità è rappresentata dal fatto che consente di passare senza problemi tra gli altoparlanti mentre ci si muove tra le varie stanze, il tutto senza sbloccare il telefono e passare all’app audio. Inoltre su Google Pixel 6 Pro Mishaal Rahman è anche riuscito ad attivare Stream Expansion, una funzionalità che consente di riprodurre i propri contenuti multimediali su più altoparlanti contemporaneamente. Non ci resta che attendere per scoprire se le previsioni di Rahman si riveleranno corrette.