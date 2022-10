WhatsApp sembra essere uno di quei pochi programmi che capisce esattamente cosa vuole essere e ha generalmente evitato un disordine indesiderato di funzionalità. Ma, dato che le videoconferenze indotte dalla pandemia stavano diventando così popolari, era naturale che venisse posta ulteriore enfasi sulle sue capacità visive. Il servizio sta attualmente testando la funzionalità per 32 partecipanti alla videoconferenza, sebbene non sia ancora al livello di Google Meet o Zoom. La richiesta di condivisione dei link di cui abbiamo appreso per la prima volta il mese scorso sembra raggiungere un pubblico più ampio.

Mark Zuckerberg ha annunciato la condivisione di link per chat audio e video alla fine del mese scorso, il che implica che sarà presto disponibile. Sono passate alcune settimane, ma la funzionalità è ora disponibile su parecchi smartphone. Nella scheda Chiamate WhatsApp, l’opzione per produrre un collegamento per una nuova chiamata è bloccata sopra la cronologia delle chiamate. Quando lo tocchi, puoi scegliere il tipo di chiamata (voce o video), copiare l’URL di invito, inviarlo ai contatti tramite WhatsApp o condividerlo tramite altre applicazioni.

WhatsApp ha reso disponibile l’aggiornamento per più persone

I destinatari possono partecipare alla chiamata toccando il pulsante Partecipa alla chiamata collegato al collegamento. L’implementazione sembra essere un po’ traballante, come il modo in cui le persone che inviti possono unirsi in qualsiasi momento, ma WhatsApp non ti avviserà quando qualcuno lo fa e devi partecipare attivamente alla chiamata per vedere chi sta partecipando.

Le chiamate effettuate o unite in questo modo vengono visualizzate nel registro delle chiamate con un indicatore di collegamento accanto al timestamp, che le rende chiaramente riconoscibile. Se la chiamata si disconnette o desideri riconnetterti con lo stesso gruppo di persone in un secondo momento, puoi toccare gli elementi nel registro per riconnetterti. Non siamo sicuri che i link forniti abbiano una data di scadenza.

WhatsApp è un passo avanti verso l’essere una soluzione di videoconferenza a tutti gli effetti per gruppi più grandi con condivisione di link per le chiamate.