Netflix ha annunciato oggi la disponibilità di ‘Profile Transfer’, uno strumento che consente a un utente di un conto di trasferirsi su un nuovo account senza dover ricostruire il proprio profilo. Ciò impedisce che i dati personali dei clienti, come consigli personalizzati, cronologia di visione, un elenco di programmi/film preferiti e altre preferenze, vengano cancellati e debbano ricominciare.

Poiché il servizio di streaming riduce la condivisione degli account, il nuovo strumento di trasferimento del profilo dovrebbe ispirare gli scrocconi a pagare in ultima analisi per i propri account. La funzionalità viene implementata oggi e gli abbonati di tutto il mondo verranno avvisati via e-mail. Quando l’opzione è disponibile, gli utenti possono accedere all’icona del proprio profilo sul sito Netflix e scegliere ‘Trasferisci profilo’.

Netflix aiuta a eliminare la condivisione account

Nelle impostazioni dell’account, anche l’opzione ‘Trasferimento profilo’ potrebbe essere disabilitata. ‘La gente si sta muovendo. Le famiglie si allargano. Le relazioni falliscono. ‘Tuttavia, la tua esperienza Netflix dovrebbe rimanere coerente durante queste transizioni di vita’, ha affermato nel blog di oggi Timi Kosztin, Product Manager, Product Innovation, Netflix. ‘Non importa cosa sta succedendo, rendi il tuo profilo Netflix una costante in una vita piena di cambiamenti, così puoi sederti, rilassarti e riprendere da dove avevi interrotto’.

A seguito di una grande perdita di abbonati, lo streamer ha affermato che esplorerà i servizi di condivisione delle password. Netflix ha rivendicato gli scrocconi di password in circa 100 milioni di case nella sua versione finanziaria del primo trimestre 2022. Netflix ha lanciato una funzione di ‘membri extra’ in Cile, Costa Rica e Perù a marzo, addebitando agli utenti un addebito per le persone aggiuntive che utilizzano i loro account. Netflix ha testato una funzione ‘aggiungi una casa’ in Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras a luglio.

La notizia di oggi arriva quando il colosso dello streaming perde circa un milione di utenti e cerca nuovi flussi di reddito. Netflix ha introdotto la scorsa settimana il suo servizio a basso costo supportato da pubblicità.