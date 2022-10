Il Ministero della Salute effettua tantissimi controlli su tutti i prodotti alimentari che vengono commercializzati. In questo modo, è possibile rilevare anomalie e segnalarle per evitare che possano insorgere problemi per la salute dei consumatori.

In seguito alle ultime analisi effettuate dai tecnici, è emerso un importante problema che riguarda la Fontina DOP commercializzata da Eurospin. Il problema non è da sottovalutare e quindi è meglio controllare quella che avete nel frigorifero.

Il ministero della salute ha riscontrato la possibile presenza di Escherichia Coli produttori di shiga tossina (STEC). I consumatori sono invitati a non consumare assolutamente il prodotto per evitare complicazioni e seguire le indicazioni riportate di seguito.

Il Ministero della Salute ha riscontrato la possibile presenza di Escherichia Coli nella Fontina DOP di Eurospin

Se ingerito attraverso il cibo contaminato, questo batterio può causare varie problematiche a livello intestinale tra cui crampi addominali. nausea e vomito. Il consiglio è quello di non consumare assolutamente il prodotto e riportarlo al punto vendita per sostituirlo o chiedere il rimborso.

Per rendere più riconoscibile il prodotto in questione, riportiamo alcuni dati del produttore. In questo modo sarà più facile individuare con esattezza quale è quella da evitare, o nel caso in cui l’abbiate comprata, da riportare in negozio.

Si tratta della Fontina DOP commercializzata da Eurospin Italia SpA sotto il marchio Pascoli Italiani. Il produttore è Cooperativa Produttori Latte e Fontina soc. coop. a r.l. mentre il lotto produttivo è C252105286. La confezione ha un peso di 250 grammi e data di scadenza 11/11/2022.