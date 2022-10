Prima di poter essere commercializzati, i prodotti alimentari devono superare una grande quantità di controlli. A certificare la qualità dei cibi è il Ministero della Salute attraverso analisi approfondite e che si ripetono anche dopo la la messa in vendita.

Questa continua attenzione permette di avvisare per tempo i consumatori e prevenire potenziali incidenti. Tuttavia, anche ai brand più importanti a livello nazionale può capitare qualche intoppo non desiderato e contaminazioni inaspettate. In particolare, il Ministero della Salute ha rilevato una possibile presenza del batterio Listeria Monocytogenes all’interno del Gorgonzola Dolce DOP.

Entrando più nello specifico, il Gorgonzola Dolce DOP a cui prestare attenzione è quello commercializzato da Eurospin Italia SpA e appartenente alla linea Pascoli Italiani. Per facilitare il riconoscimento da parte degli utenti, il produttore è Gelmini Carlo Srl con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 15 – 20080 Besate (Milano).

Il Ministero della Salute ha riscontrato la possibile presenza di un batterio nocivo nel Gorgonzola Dolce DOP

Il lotto di produzione da guardare è il 218246252 a cui è associato il marchio di identificazione IT 03 39 CE. Ogni confezione di Gorgonzola Dolce DOP pesa 300 g e ha come data di scadenza il 08.11.2022.



Stando alle analisi effettuate dal Ministero della Salute, è emerso che in questo lotto produttivo potrebbe essere presente il batterio Listeria Monocytogenes. Si tratta di un batterio che, se ingerito, può determinare alcuni problemi intestinali.

Tutti coloro che hanno acquistato questo prodotto, sono invitati a non consumarlo. La confezione può essere riportata al punto vendita per effettuare una sostituzione o, eventualmente, chiedere il rimborso.