CoopVoce EVO 100 con tutto gratis: ecco 100GB, distrutta Iliad

Quando CoopVoce decise di lanciare la famigerata famiglia di offerte EVO, tutti rimasero felicissimi. All’interno di queste promozioni infatti ci sono i migliori contenuti in assoluto, quelli che tutti desiderano quando si parla di offerte mobili. Non mancano infatti i giga per navigare sul web ma anche i modi per comunicare tra minuti ed SMS.

In realtà promozioni del genere si erano già viste precedentemente nel mondo CoopVoce, ma i prezzi non erano mai stati così convenienti. Proprio per questo potrebbe trattarsi della volta giusta per scoprirle da vicino.

CoopVoce: le nuove offerte EVO sono ancora disponibili con i soliti contenuti e con i soliti prezzi, ecco tutti i dettagli in merito

Proprio per questo motivo molte preferenze sono ricaduta su questo gestore virtuale che sta facendo il vuoto dietro di sé. La gamma EVO si suddivide in tre offerte distinte e separate, le quali riescono a fornire quello che gli utenti vogliono. La prima delle tre è la basilare, ovvero quella che consente di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili ma anche SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è di 4,90 € per ogni mese e per sempre.

La seconda offerta è una soluzione davvero interessante, ovvero quella che prende il nome di EVO 30. Ci sono al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori, proprio come piace al pubblico. Inoltre ci sono 30 giga per navigare sul web in 4G. Il prezzo è di soli 6,90 euro al mese.

La stessa cosa vale anche per l’ultima offerta che cambia per quanto riguarda i giga, i quali in questo caso sono 100. Il prezzo è di 8,90 euro al mese per sempre.