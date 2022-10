CoopVoce distrugge TIM: 3 offerte super da 100GB quasi gratis

Il grande presupposto su cui si basa CoopVoce è quello di fare felici i suoi clienti, soprattutto grazie alle offerte. Queste, che sono provviste di qualità, quantità ma soprattutto convenienza visto che c’è un gran risparmio, riescono a battere la concorrenza a mani basse visti i costi che sono sempre tra i migliori in assoluto.

Basta infatti dare uno sguardo al paragrafo sottostante per rendersi conto di quanto le caratteristiche del provider siano interessanti per tutti.

CoopVoce batte tutti con le EVO che sono ancora presenti sul sito ufficiale del gestore: ecco cosa includono al loro interno

Non possono passare inosservate quelle offerte che già da diverso tempo appartengono alla celebre linea EVO. Si tratta di tre opportunità diverse che conservano lo stesso ideale proposto dal gestore virtuale, ovvero risparmiare avendo tutto.

La prima consente di avere la base, ovvero minuti ed SMS senza alcun limite verso qualsiasi provider italiano e non solo. Il prezzo è di 4,90 € al mese per sempre.

Segue la seconda proposta, quella intermedia che prende il nome di EVO 30. Consoli 6,90 € al mese per sempre potrete infatti avere 30 giga per la connessione dati ogni mese e i soliti minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Infine ecco la vera bomba, la quale corrisponde al nome della EVO 100. Bastano solo 8,90 € al mese per assicurarsi una delle offerte migliori attualmente, la quale consente di avere 100 giga in 4G per la navigazione web. Ci sono anche qui minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e in Europa.