Secondo alcune stime, Google gestisce una media di 8,5 miliardi di richieste di ricerca ogni singolo giorno. Molte persone utilizzano la Ricerca Google per cercare informazioni su un’ampia varietà di argomenti, che vanno da preoccupazioni quotidiane e quotidiane a indagini più sostanziali e approfondite. E l’azienda lavora sempre per migliorare il suo prodotto principale, con una particolare attenzione all’inclusione del contesto più rilevante nei risultati di ricerca quanto umanamente fattibile. Ciò è particolarmente importante al giorno d’oggi, quando è facile che la disinformazione e lo spoofing del sito prendano il sopravvento. Alla luce di ciò, l’azienda ha implementato un aggiornamento molto minore ma di fondamentale importanza al modo in cui i risultati di ricerca vengono mostrati sui dispositivi mobili.

Sia il blog di Google che il suo blog Search Central sono stati utilizzati per fare l’annuncio della mossa. Quando cerchi qualcosa sul tuo dispositivo mobile, i risultati mostreranno tutti in evidenza il nome del sito web sopra il titolo del risultato di ricerca con collegamento ipertestuale. Visualizzerà sia il nome del sito Web collegato a quel risultato, sia il logo di quel sito Web, che ti consentirà di identificare una fonte più rapidamente a uno sguardo invece di dover sforzare gli occhi per leggere il URL.

Google sta aggiornando il suo motore di ricerca

Questi aggiornamenti sono attivi da alcune settimane per alcune persone. Tuttavia, l’annuncio fatto da Google dovrebbe segnalare che inizierà a essere distribuito a tutti. Questa modifica influirà sia sui risultati di ricerca ordinari che sui risultati di ricerca sponsorizzati. Quando si tratta della seconda opzione, anche la frase ‘Sponsorizzata’ verrà mostrata chiaramente.

Prima che questa modifica fosse apportata, i risultati della ricerca che apparivano sulla pagina erano esattamente gli stessi che hanno ora sul desktop. Quando si tratta di alcuni risultati, il sito Web che ha fornito quel particolare risultato di ricerca potrebbe non essere immediatamente ovvio per tutti. Grazie a questa modifica, ora sarà molto più facile identificare il sito Web specifico che stai visualizzando. In realtà, è più vantaggioso per il materiale sponsorizzato, poiché consente agli utenti di riconoscere più facilmente le pubblicità e capire da dove provengono.

Questo aggiornamento viene ora inviato agli utenti, ma se non lo hai ancora, verifica che la versione più recente dell’app Google sia installata sul tuo dispositivo.