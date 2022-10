Il mese scorso, Apple ha presentato i suoi ultimi modelli di iPhone e Apple Watch. Tuttavia, si dice che la società stia lavorando su altri nuovi beni. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’M2 iPad Pro sarà introdotto nei prossimi giorni. I nuovi Mac, d’altra parte, non saranno disponibili fino alla fine dell’anno.

Gurman ha affermato oggi che i nuovi modelli di iPad saranno disponibili ‘molto presto’. Più precisamente, un iPad Pro di nuova generazione dotato del processore M2, annunciato a giugno con il MacBook Air M2. Le prossime versioni di iPad Pro, nome in codice J617 e J620, manterranno il fattore di forma esistente, con schermi da 11 pollici e 12,9 pollici. Poiché il processore M2 è circa il 20% più veloce dell’M1, è improbabile che gli utenti vedano un notevole aumento delle prestazioni rispetto al modello iPad Pro esistente. Altre modifiche hardware significative sono improbabili in questo momento.

Apple si prepara per i suoi nuovi prodotti

Un nuovo iPad entry-level, oltre all’M2 iPad Pro, dovrebbe essere introdotto nei prossimi giorni, secondo Gurman. A giugno, 9to5Mac ha rivelato per la prima volta fatti sull’iPad di decima generazione. Questo modello di iPad, nome in codice J272, includerà un design ridisegnato, un connettore USB-C invece di una connessione Lightning e compatibilità 5G. A differenza degli iPad più costosi, tuttavia, il nuovo iPad entry-level sarà alimentato dalla CPU A14 Bionic, che si trova anche nell’iPhone 12 e nell’iPad Air 4. Ciò suggerisce che Apple continuerà a limitare le CPU della serie M a l’iPad Pro e l’iPad Air.

Gurman in precedenza aveva affermato che iPadOS 16.1 sarebbe stato disponibile al pubblico la settimana del 24 ottobre. Poiché questo aggiornamento include la compatibilità per i nuovi modelli di iPad, non sarebbe sorprendente se l’azienda annunciasse i nuovi iPad la prossima settimana. Lo scrittore pensa anche che, più che in un’occasione speciale, gli articoli saranno presentati tramite un comunicato stampa.

Rapporti recenti hanno anche suggerito che i nuovi Mac potrebbero essere rilasciati alla fine del 2022. Sebbene Gurman pensi che Apple rilascerà nuovi Mac a breve, si aspetta che verranno rilasciati più tardi, piuttosto che con i nuovi iPad. Più precisamente, la disponibilità dei nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici è prevista ‘nel prossimo futuro’. I chip M2 Pro e M2 Max verranno utilizzati in questi MacBook, che saranno varianti più potenti del processore M2. La storia di Gurman include anche un Mac mini M2 in lavorazione, il che è stato confermato da fonti di 9to5Mac.