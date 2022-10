Sunrise Village, il titolo di avventura e simulazione agricola sviluppato da InnoGames, si prepara ad grande evento di Halloween. Per rispecchiare appieno la festività, il mondo di gioco si riempirà di tanta magia, un pizzico di mistero ma sempre puntando al divertimento.

I giocatori dovranno affrontare varie sfide, tra cui i fuochi fatui della foresta vicina che diventeranno molto più attivi e sfacciati del solito. L’atmosfera di Halloween li attirerà all’interno del villaggio e questo causerà un enorme scompiglio a cui il giocatore dovrà porre rimedio

Infatti, bisognerà catturare e calmare gli spiritelli oltre che aiutare gli abitanti a ripristinare i danni provocati. La festa di Halloween deve andare avanti e queste intrusioni non possono fermare i festeggiamenti.

Su Sunrise Village, Halloween è già arrivato e porta tanti spiritelli da catturare per ottenere premi e ricompense molto interessanti

Come anticipato anche su YouTube, la nuova dinamica di gioco sarà attiva dal 13 ottobre fino al 3 novembre. A tutti i giocatori che si impegneranno in questa sfida, verranno fornite delle ricompense. Dopo ogni missione, gli utenti riceveranno delle reti in premio che potranno essere utilizzate per catturare le fastidiose pesti paranormali.

Inoltre, la casa del fuoco fatuo infestata è il gran premio dell’evento. L’edificio permetterà di produrre risorse e potrà essere migliorato fino al livello 20. Ad ogni livello, l’edificio produrrà una quantità sempre maggiore di risorse e, al livello massimo, fornirà dieci tipi diversi di premi.

L’evento di Halloween di Sunrise Village conta in totale ben 138 missioni uniche che gli utenti potranno affrontare. I compiti potranno essere portati a termine in modo creativo e divertente. Non mancheranno i rompicapo per rendere la sfida ancora più diversificata. Ricordiamo che il titolo è completamente gratuito ed è disponibile per i dispositivi iOS e Android.