Sappiamo da tempo che WhatsApp sta per subire uno dei cambiamenti più drammatici della sua storia. Infine, i messaggi già inviati potranno essere modificati. Per correggere errori o aggiungere nuove informazioni. Con il passare del tempo, diventano disponibili ulteriori informazioni sull’implementazione di questa funzionalità. E la versione beta di WhatsApp più recente ci consente di vedere in anteprima come funzionerà una volta che sarà accessibile a tutti gli utenti dell’app di messaggistica.

Quando il tuo corrispondente aggiorna un messaggio, WhatsApp ti avviserà. La versione 2.22.22.14 di WhatsApp sembra creare le basi per l’arrivo di messaggi ‘modificabili’, secondo WaBetaInfo. Come si vede nello screenshot, quando aggiorniamo un messaggio dopo che è stato inviato, appare un’indicazione che mostra che il messaggio è stato modificato. Se il mittente apporta modifiche in questo modo, i destinatari verranno avvisati.

WhatsApp, l’aggiornamento sta arrivando

Gli utenti di WhatsApp, invece, avranno quindici minuti per modificare un messaggio. Trascorso questo periodo di tempo, non saranno consentiti adeguamenti. Tuttavia, se il telefono del destinatario viene spento per un periodo di tempo prolungato e poi riacceso molte ore dopo, WhatsApp non può garantire che riceverà la versione modificata del messaggio. Quando le persone cancellano le comunicazioni in modo permanente per tutti, accadono cose simili.

Lo sviluppatore dell’app di messaggistica non ha ancora dichiarato una data di rilascio per i messaggi modificati di WhatsApp. Ti consigliamo di scaricare la versione più recente dell’app per assicurarti di avere le funzionalità più recenti. Inoltre, mantieni l’app aggiornata. Non abbiamo ancora una data certa per il debutto della funzionalità di modifica dei messaggi di WhatsApp. Come di consueto, il lancio potrebbe richiedere settimane o mesi, come nel caso delle funzionalità che sono state testate di recente.