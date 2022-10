Netflix finalmente ha sciolto ogni dubbio e ha annunciato il debutto di un abbonamento low cost. Il nuovo piano sarà chiamato Base con pubblicità e farà il proprio debutto ufficiale a novembre 2022.

Nei piani di Netflix, l’abbonamento Base con pubblicità servirà ad attrarre una fetta maggiore di utenti grazie al minor costo legato alla presenza di interruzioni pubblicitarie. Infatti, secondo le ricerche effettuate dall’azienda di Reed Hastings, il pubblico chiedeva a gran voce questa opzione già da tempo.

Ecco quindi che l’azienda di streaming ha deciso di accontentare i propri utenti. Il piano Base con pubblicità avrà un costo mensile di 5,49 euro e sarà disponibile per la sottoscrizione a partire dal 3 novembre alle ore 17:00.

L’Italia sarà tra i primi 12 paesi in cui il servizio verrà lanciato. Per tutti coloro che sono già abbonati a Netflix non cambierà assolutamente nulla e resteranno attivi i piani attuali. L’offerta del servizio di streaming passerà da tre offerte a quattro:

Base con pubblicità

Base

Standard

Premium

Dal punto di vista tecnico, il nuovo abbonamento Base con pubblicità ricalca tutte le caratteristiche del piano Base. Gli utenti potranno vedere il catalogo di Netflix con una qualità video fino a 720p pari ad una risoluzione HD. Le interruzioni pubblicitarie saranno in media di 4-5 minuti per ogni ora. Le pubblicità saranno da 15 o 30 secondi e verranno mostrate prima e durante la fruizione dei contenuti in streaming.

Solo un numero limitato di film e programmi televisivi non saranno disponibili a causa di restrizioni legate alle licenze, ma l’azienda assicura di riuscire a risolvere i problema nel breve periodo. Come ulteriore limitazione, non sarà possibile scaricare i film e le serie TV per guardarli offline.