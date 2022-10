Per lungo tempo intorno a Netflix sono aleggiate le voci della possibile introduzione di un abbonamento ad un prezzo inferiore però caratterizzato dalla presenza di pubblicità al suo interno, una soluzione che l’azienda ha valutato dopo i numerosi suggerimenti, anche dei fan, per combattere l’aumento dei prezzi fisiologico e speculativo ma anche legato all’innegabile aumento della qualità dei contenuti.

In questo contesto dunque hanno sempre maggiormente preso quota le indiscrezioni di un abbonamento con pubblicità, le quali poi molti mesi fa sono diventate conferme e qualche mese orsono addirittura rumors con dettagli sui prezzi e le modalità di visualizzazione della pubblicità all’interno della piattaforma.

Ebbene qualcosa si sta muovendo e soprattutto anche per l’Italia, sono infatti arrivate nuove indiscrezioni sull’introduzione del pacchetto con pubblicità anche per il nostro Paese, ecco tutti i dettagli emersi.

Prezzo e data d’arrivo

Stando ad un annuncio ufficiale della società statunitense il piano base con pubblicità arriverà su Netflix il 3 Novembre alle 17:00 in Italia e costerà 5,49€.

La società spiega che come il piano base standard la qualità sarà limitata a 720P e non sarà possibile scaricare alcun contenuto per la visualizzazione offline e un numero ristretto di contenuti potrebbe non essere disponibile per questioni di licenze, almeno in questa fase iniziale.