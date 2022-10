BYD ha recentemente introdotto il suo nuovissimo modello Seal, che ha una grande possibilità di diventare uno dei principali concorrenti di Tesla Model 3 in Cina.

Come accennato in precedenza, è stato annunciato il BYD Seal, un altro modello basato sulla piattaforma elettronica 3.0, proprio come il BYD Dolphin, e il nuovo BYD Yuan Plus. Tuttavia, porta anche una nuova tecnologia significativa: il sistema di batterie strutturali CTB (cell-to-body).

Il design accattivante, combinato con prezzi e specifiche decenti, lo rende molto competitivo. Non siamo sorpresi che, secondo il produttore, siano state preordinate circa 22.637 unità entro sole 7 ore dal lancio ufficiale.

Per riferimento, la Tesla Model 3 RWD (LFP) parte da 41.821 euro, mentre la versione Performance costa circa 54.970. La sua autonomia è rispettivamente di 556 km e 675 km.

Si prevede che le consegne dei clienti inizieranno entro diversi mesi, ma non sappiamo ancora una data precisa.

Batteria BYD CTB (cell-to-body)

Uno degli elementi più interessanti del BYD Seal è il primo utilizzo del sistema di batterie strutturali CTB (cell-to-body).

Utilizza quattro sezioni della BYD Blade Battery (celle della batteria LFP lunghe), che non solo sono combinate senza moduli ma diventano anche un elemento strutturale dell’intero veicolo.

Secondo il produttore, la nuova batteria CTB aumenta l’utilizzo del volume della batteria del 66% e un aumento del 50% della sicurezza strutturale in caso di urto frontale. La rigidità torsionale della scocca è stata raddoppiata rispetto a un design convenzionale, raggiungendo oltre 40.000 Nm/°.

Per dimostrare la potenza della batteria, BYD ha mostrato un video con un camion da 50 tonnellate che passa sopra la batteria e un crash test.

Secondo quanto riferito, la capacità della batteria è di 61,44 kWh (versione Standard Range) e 82,56 kWh (versione Long Range), ma quei numeri non sono stati mostrati alla premiere.