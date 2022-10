L’operatore Iliad ha lanciato lo scorso 11 ottobre 2022 una nuova offerta dedicata alla Fibra con il brand Iliadbox. Stiamo parlando dell’offerta Iliadbox Wi-Fi 6.

Questa offerta è dedicata a tutti gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero o una nuova numerazione. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Iliad: nuova offerta a meno di 20 euro al mese

La nuova offerta Iliadbox Wi-Fi 6 è sottoscrivibile sia online sul sito web Iliad che tramite le SIMBOX presenti su tutto il territorio italiano presso gli Iliad Store e nei Corner. Con questa offerta, l’operatore lancia quindi sul mercato italiano il nuovo modem Iliadbox Wi-Fi 6, che rispetto al precedente venduto finora con le sue offerte include la tecnologia Wi-Fi 6, permettendo quindi di incrementare le prestazioni del Wi-Fi.

Iliad ha deciso di cambiare i prezzi dell’offerta, con un nuovo prezzo standard di 24,99 euro al mese, mentre in precedenze sin dal lancio l’offerta aveva un prezzo di partenza di 23,99 euro al mese. Per le nuove attivazioni da oggi, quindi, il prezzo della Fibra Iliad aumenta di 1 euro al mese.

Il nuovo modem Iliadbox Wi-Fi 6, così come il precedente, è stato progettato internamente dal team di Ricerca e Sviluppo di Iliad, e mantiene il caratteristico design rotondo e tutte le altre caratteristiche fisiche e tecniche. La novità riguarda quindi l’aggiunta dello standard Wi-Fi 6, che insieme alle quattro antenne con tecnologia MiMo, permetterà di raggiungere fino a 1 Gbps in download. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.