TIM senza pietà con le nuove offerte: la Wonder Five offre 100GB al mese

Tutti i gestori che si affollano ogni giorno sul panorama della telefonia mobile e fissa in Italia stanno cercando di prendere delle contromisure. L’obiettivo è quello di tenere lontana la concorrenza, proprio tenendosi stretti i propri utenti che risultano molto meno fedeli rispetto al passato. Facendo infatti un rapido paragone con alcuni anni fa, c’è da dire che sono davvero cambiate le cose.

I gestori telefonici sono molti di più rispetto al passato, quando ce ne erano solo due o tre in tutto il panorama. Adesso anche un provider come TIM deve guardarsi bene le spalle per non incappare in problematiche difficili da risolvere, come le offerte proposte da altri gestori che essendo più basse per quanto riguarda il prezzo possono attirare la clientela. L’obiettivo sarà quello di proporre quest’offerta a quanti più vecchi clienti possibile in questo mese, proprio per aprire nuovi scenari prima del 2023.

TIM: sono arrivate le nuove offerte ma la migliore sembra essere proprio la Wonder Five per 7,99 euro al mese

Stando a quanto riportato, sono diverse le persone ad aver ricevuto una chiamata o magari un messaggio dal celebre gestore TIM. L’obiettivo è quello di riportarle a far parte della famiglia, con promozioni strepitosi ma soprattutto con una proposta in particolare. Stiamo parlando della celebre TIM Wonder Five, soluzione ottima per il prezzo ma soprattutto per i contenuti.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 7,99 €, ma qualora voleste il 5G, vi basterà pagare solo 2 € in più.