TIM con la Wonder Five distrugge WindTRE e Iliad: ecco la promo da 100GB in 5G

Per pochi euro ogni mese sottoscrivere un’offerta mobile di livello sarebbe davvero l’ideale per tutti coloro che utilizzano lo smartphone ogni giorno costantemente. Avere una promo mobile che sia degna di nota è fondamentale, soprattutto con quello che il web richiede in fase di connessione.

Per riuscire ad usufruire della massima velocità infatti serve che l’utente disponga di diversi giga, proprio per avere il massimo dalle caratteristiche del proprio smartphone. A questo ci hanno pensato tutti i gestori che operano in campo mobile in Italia, uno tra tutti certamente TIM. L’obiettivo principale almeno per il momento da parte di questo storico provider della telefonia italiana in generale è quello di recuperare utenti. Proprio per tale motivo sono state ripristinate e riviste due offerte molto interessanti, le quali prendono il nome di TIM Wonder Five.

TIM Wonder Five: questo è il nome di due offerte simili tra loro che offrono il meglio solo a coloro che rientrano a far parte del gestore

Avere l’opportunità di rientrare a far parte di TIM con una di queste due offerte risulta davvero una manna dal cielo. Con pochi euro è possibile avere tutto e soprattutto con la qualità del celebre gestore. La prima consente, come in molti si aspetterebbero, di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili in Italia. Non finisce però qui, visto che è previsto anche un totale di 100 giga da utilizzare per navigare sul web sfruttando la connessione 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese, 9,99 € al mese se invece scegliete di avere il 5G.