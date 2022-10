Mercoledì: finalmente è arrivata l'anteprima e alcune anticipazioni

Il capolavoro del genio Tim Burton realizzato per Netflix sta per diventare realtà. Intanto si inizia a respirare aria di anticipazioni ed anteprime. Difatti, proprio tre giorni fa è stato rilasciato il trailer in anteprima al New York Comic Con. Il 31 ottobre invece il regista sarà in Italia in occasione dell’anteprima europea del 1° episodio di “Mercoledì” a Lucca Comics & Games 2022.

Mercoledì: tutte le novità sull’attesissima serie di Tim Burton

La serie Mercoledì innanzitutto si strutturerà su 8 episodi ovviamente mystery con toni investigativi e soprannaturali. D’altronde come potevamo aspettarci qualcosa di diverso dallo stile del folle regista? Stavolta però Tim Burton riprenderà e approfondirà in particolar modo la storia di Mercoledì Addams durante gli anni come studentessa presso la Nevermore Academy. Qui “la piccola” di casa cercherà di tenere a bada i suoi poteri paranormali, di venire a capo di una serie di omicidi del luogo, ma soprattutto di scoprire cosa nascondono i suoi genitori.

Il cast

Quanto al cast, nel ruolo della protagonista come abbiamo ben capito vedremo Mercoledì Addams la quale sarà interpretata da Jenna Ortega. Ci saranno poi Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott), e Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

La famiglia Addams sarà invece interpretata da Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) e Fred Armisen (Zio Fester).

Ma insomma, quando esce Mercoledì? La serie tv sarà su Netflix a partire dal 23 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.