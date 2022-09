Netflix: svelate le date d'uscita di Mercoledì, The Witcher e The Recruit

Qualche ora fa si concludeva, anche per quest’anno, lo showcase Tudum di Netflix, lasciandoci una curiosità immisurabile in corpo ed una bella manciata di impazienza. Quanto ancora dovremo attendere? Intanto sappiamo già le date d’uscita di Mercoledì, The Witcher e The Recruit.

Netflix: tutte le trame

The recruit

Il progetto di Alexi Hawley arriverà su Netflix il 16 dicembre per raccontare la storia di Owen Hendricks. Tutto ruota attorno ad un giovane avvocato al servizio della CIA, il quale viene coinvolto in situazioni pericolose legate alla politica internazionale. Nel cast vedremo Aarti Mann nella parte di Violet, Daniel Quincy Annoh che sarà Terence, Vondie Curtis Hall nelle vesti di Walter Nyland, Kristian Bruun che è Janus Ferber, Laura Haddock che interpreta Max, Colton Dunn nei panni di Lester e Fivel Stewart nonché Hannah.

Mercoledì

La serie Netflix, in arrivo il 23 novembre in tutti i Paesi, narra in una nuova chiave gli anni di Mercoledì Addams passati da studentessa alla Nevermore Academy. Qui la ragazza tenterà di tenere a bada i suoi poteri paranormali, mentre smaschererà gli omicidi che terrorizzano la città. In tutto ciò Wednesday si ritroverà ad avere a che fare con un mistero risalente all’epoca dei suoi genitori ben 25 anni prima. Tra gli attori presenti nel cast vedremo Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Riki Lindhome, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez.

The Witcher

Infine, più o meno a breve arriverà su Netflix la terza stagione di The Witcher, nella quale vedremo Ciri proseguire il proprio allenamento con l’aiuto di Yennefer ma lontana dagli occhi di Geralt.