Siamo rimasti sorpresi a giugno quando abbiamo visto una Mercedes GLE parzialmente camuffata, un auto che è stata testata così poco dopo l’introduzione del modello attuale, ma sembra che Mercedes stia andando avanti con lo sviluppo.

Nuove foto spia mostrano che lo sviluppo continua, anche se, stranamente, indossa più mimetiche di prima, anche se sembra identico al prototipo precedente.

I nuovi scatti spia mostrano un camouflage nella parte anteriore, che ora si estende fino a coprire l’intera fascia anteriore. Tuttavia, non sembra che nasconda nulla che non abbiamo visto sul precedente veicolo di prova. Il crossover sfoggia un nuovo design del paraurti, fari più sottili e luci di marcia diurna ridisegnate. Invariato il camouflage posteriore, che per ora copre solo i fanali posteriori. La Mercedes dovrebbe anche fornire nuovi stili per le ruote, che contribuiranno a rinfrescarne l’aspetto.

Novità anche per gli interni

Ancora non è stato svelato l’interno della GLE aggiornata, anche se non pensiamo che troveremo qualcosa di diverso. Gli aggiornamenti hanno parlato solo delle modifiche esterne, anche se potremmo vedere un nuovo volante e l’ultima versione del sistema di infotainment MBUX. L’esterno aggiornato non dovrebbe portare a cambiamenti sotto il cofano, anche se Mercedes potrebbe modificare i motori per renderli un po’ più potenti o efficienti.

I veicoli di prova GLE visti finora aveano una griglia simile alle versioni di fascia alta come AMG o Maybach; tuttavia, questo sembra essere un modello GLE “normale“. Non è chiaro se rimarrà così quando debutterà, anche se ci aspettiamo che il modello 2023 offra una variante V8 AMG se i problemi della catena di approvvigionamento dell’azienda verranno risolti per allora.