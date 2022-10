MD Discount, nuove offerte distruggono la concorrenza con il 90%

Il mondo dei supermercati sta diventando sempre osservato dal pubblico, il quale ha deciso di optare anche in questo caso per comprare la tecnologia. All’interno dei vari Store di riferimento che tutti conosciamo in Italia, sono presenti occasioni di altissimo livello, le quali ormai non riguardano più solamente il cibo e tutto il settore alimentare.

Basti pensare che anche MD ha scelto di offrire delle opportunità di livello per quanto riguarda la tecnologia ma soprattutto l’elettronica di consumo. Le persone che ne vogliono approfittare possono scrutare proprio l’ultimo volantino di ottobre che è ancora in vigore, con offerte clamorose sotto ogni punto di vista.

MD: sono arrivate delle offerte clamorose per il pubblico, c’è l’elettronica per la casa a prezzi davvero strepitosi

Tutti gli elettrodomestici migliori sono in offerta ormai da tempo all’interno degli Store di riferimento. Tra i più assidui c’è sicuramente il marchio MD, il quale con gli anni è diventato quello di riferimento anche per chi prima non vi si avvicinava.

Ora però è tempo di valutare davvero tutto, anche perché le migliori offerte riguardano elettrodomestici di altissimo livello. Più in particolare il discorso riguarda tre asciugatrici, due di Beko e una di Candy.

Le prime due vengono offerte rispettivamente ad un prezzo di 369 € e nel secondo caso di 399 €, rispettivamente per quelle da 7 kg e 9 kg di capienza. Candy propone invece una soluzione ancora più interessante che costa 449 €. La variante di asciugatrice proposta permette di avere 10 kg di capienza. È presente inoltre una garanzia di due anni dopo l’acquisto.