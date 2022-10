MD Discount distrugge tutti con sconti al 90% solo oggi sul volantino

L’obiettivo di MD è chiaramente quello di far sentire la voce a tutti gli altri vettori che vendono nel mondo dei grandi magazzini, mostrano dei prezzi molto bassi. Oltre a quegli sconti che in passato sono riusciti a dare alle persone un motivo in più per acquistare, ne sono nati degli altri davvero impressionanti proprio all’interno del volantino del mese di ottobre.

Proprio per questo motivo ci si sta concentrando sulla tecnologia e non più su quelle che sono le solite cose da vendere all’interno degli Store di alimentari. Ci sono degli sconti clamorosi di cui potete avere un assaggio proprio nel paragrafo successivo, dove vengono indicati proprio i prezzi di vendita. Si tratta della miglior qualità, anche se paragonata a tutti gli altri Store di riferimento.

MD Discount: battuta nettamente la concorrenza degli altri supermercati, ecco quali sono i migliori prezzi

Sull’ultima pagina, dove troverete anche il collegamento all’applicazione ufficiale del colosso, ci sono alcuni elettrodomestici a prezzi molto bassi, i quali non riescono ad arrivare al minimo storico sui volantini della concorrenza. Stiamo parlando di tre asciugatrici, le quali vengono proposte rispettivamente da due marchi leader nel settore. Il primo è Beko, il quale propone due soluzioni rispettivamente da 7 Kg e 9 Kg, le quali costano 369 e 399 €.

No finisce però qui perché il leader assoluto, ovvero il marchio Candy, propone la sua versione da 10 kg, un asciugatrice che costa 449 €. Ovviamente non ci sono problemi dal punto di vista della garanzia, la quale sarà lunga due anni dopo aver acquistato un prodotto all’interno degli Store di MD.