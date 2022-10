La serie iPhone 14 è stata appena lanciata da Apple. E ora, alcune affascinanti informazioni sulla sua produzione sono state esposte in un recente articolo, incluso il fatto che presumibilmente è il 20 percento più costoso del suo predecessore.

Secondo un rapporto pubblicato da Nikkei Asia, i costi di produzione dei nuovi modelli di iPhone 14 sono circa il venti percento in più rispetto a quelli della gamma iPhone 13 rilasciata in precedenza. In aggiunta a ciò, questo rapporto includeva anche una valutazione completa ed esauriente delle spese di produzione associate a ciascun modello unico. Ad esempio, il modello più costoso di iPhone, l’iPhone 14 Pro Max, ha un costo di produzione di circa 501 dollari USA. Questo è maggiore del prezzo di produzione dell’iPhone 13 Pro Max, che era di 461 dollari negli Stati Uniti.

iPhone 14, il suo chip A16 costa di più

Secondo i rapporti, il fattore chiave che contribuisce a questo aumento di prezzo è il nuovissimo processore A16 Bionic, che da solo costa 110 dollari USA. Secondo Nikkei, i costi di produzione per i modelli di iPhone Pro Max sono stati spesso compresi tra 400 e 450 dollari USA sin dal debutto di questo modello nel 2018. Questo modello è stato rilasciato nel 2018. Per dirla in altro modo, il colosso di Cupertino sta sostenendo maggiori spese di produzione nonostante non abbia aumentato i suoi prezzi rispetto all’ultima generazione. Ciò indica che l’azienda è pronta a rinunciare ad alcune delle sue entrate potenziali.

Secondo il rapporto, il nuovo chipset A16 Bionic ha un prezzo che è 2,4 volte superiore al processore A15 dell’anno precedente. Inoltre, l’incorporazione dei nuovissimi sensori CMOS Sony fa salire ulteriormente i costi. Questi nuovissimi sensori sono di dimensioni circa il 30 percento più grandi rispetto ai sensori utilizzati l’anno prima. Inoltre, il costo di produzione di questi nuovi sensori è di 15 dollari, circa il 50% in più rispetto alla spesa di produzione per i sensori utilizzati l’anno prima. È interessante notare che un terzo della gamma di Apple iPhone 14 è ottenuto da aziende con sede negli Stati Uniti. Inoltre, i componenti hanno visto un aumento complessivo di circa il 10 percento.