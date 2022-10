Dopo 10 anni, Electronic Arts interrompe la produzione di Origin PC a favore dell’app EA, un client desktop completamente nuovo per la piattaforma PC. In un nuovo post sul blog pubblicato oggi, EA ha annunciato il lancio del software e lo ha definito il ‘client per PC più veloce e leggero fino ad oggi’. L’app EA, che è stata disponibile per gli utenti come parte di un beta test pubblico prima dell’annuncio, è ora ufficialmente disponibile per i consumatori e alla fine sostituirà completamente Origin.

Secondo la dichiarazione rilasciata da Electronic Arts nel suo post sul blog, ‘Per oltre 10 anni abbiamo accolto milioni di giocatori nella nostra piattaforma Origin, abbiamo ascoltato i tuoi commenti e ci rendiamo conto dei limiti di questa piattaforma in un rapido sviluppo Industria dell’intrattenimento.’

EA dice addio a Origin, arriva una nuova app

‘Di conseguenza, abbiamo deciso di creare la piattaforma di gioco per PC di prossima generazione di EA. Il nostro obiettivo era creare un’esperienza di gioco più veloce, più affidabile e più snella. Volevamo offrirti l’ambiente migliore in cui goderti gli incredibili giochi, servizi e contenuti che EA ha da offrire.’

L’app EA avrà una maggiore enfasi sul gameplay sociale e fornirà agli utenti la possibilità di integrare le liste di amici dai loro account Steam, Xbox e PlayStation. Il processo di trasferimento dei dati sarà reso ragionevolmente semplice per gli utenti Origin esistenti, poiché i giochi, i salvataggi locali e sul cloud e le liste di amici verranno tutti trasferiti istantaneamente all’app EA.

I giocatori su un Mac dovranno comunque utilizzare Origin per avviare i giochi anche se l’app EA è accessibile solo per il download e l’utilizzo da parte degli utenti PC. Lo sviluppo dell’app EA non è l’unico progetto su cui EA sta attualmente lavorando. Skate e la rivisitazione di Dead Space da parte dell’azienda sono due dei giochi attualmente in fase di sviluppo presso lo studio.