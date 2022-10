A partire da venerdì 7 ottobre 2022 l’operatore Tim Italia ha deciso di inserire nel proprio catalogo di smartphone acquistabili a rate, anche il nuovo Apple iPhone 14 Plus.

Quest’ultimo, a differenza degli altri modelli della nuova gamma iPhone 14 fino ad ora era rimasto in prevendita in attesa del lancio effettivo sul mercato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: disponibile a rate anche Apple iPhone 14 Plus

In dettaglio, con Tim è possibile acquistare Apple iPhone 14 Plus, nella versione da 128GB, al prezzo di 1189,90 euro in un’unica soluzione oppure a rate a partire da 39 euro al mese. Apple iPhone 14 Plus 256GB ha un prezzo di 1319,90 euro in un’unica soluzione oppure a rate a partire da 44 euro al mese. Apple iPhone 14 Plus 512GB costa invece 1579,90 euro in un’unica soluzione oppure a rate a partire da 52 euro al mese.

Come già accennato, l’acquisto online e nei negozi Tim dei nuovi dispositivi Apple prevede il finanziamento TIMFin, per cui è importante leggere tutte le condizioni prima di sottoscrivere il contratto. In caso di cessazione della linea mobile TIM prima delle rate previste, il cliente TIM è tenuto al pagamento degli interessi e della rata finale.

L’operatore sul proprio sito ricorda che i clienti di rete mobile che acquistano uno smartphone dotato di 5G possono ottenere la cosiddetta Promo 5G gratis per 3 mesi, per provare la rete 5G di TIM senza costi aggiuntivi per i primi 3 mesi dall’acquisto dello smartphone.