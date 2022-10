La nuovissima Ferrari SP51 è l’ultima nata di Maranello e se vi aspettate di vederne molte in giro vi state sbagliando. Infatti, la supercar non fa parte della produzione di serie del Cavallino Rampante ma è un modello one-off.

Questo significa che il solo esemplare esistente è sviluppato e realizzato appositamente per un ricco cliente Taiwanese. La SP51 è basata sull’architettura della 812 GTS ma il Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni ha modificato il corpo vettura per adattarsi alle richieste del cliente.

Dal punto di vista estetico e aerodinamico, gran parte del lavoro di messa a punto si è svolto sia con i simulatori che con i test in galleria del vento. Infatti, trattandosi di una spider deve permettere di avere il vento tra i capelli con il tettuccio abbassato ma al tempo stesso essere insonorizzata accuratamente con la capote chiusa.

Un ricco collezionista Taiwanese si è regalato la macchina dei propri sogni, la Ferrari SP51 è stata creata unicamente per lui

Le soluzioni sviluppate per la Ferrari SP51 sono inedite come, i fari e i cerchi, ma anche le parti aerodinamiche come le due pinne nella parte posteriore. Anche la livrea blu e bianca è unica e trae ispirazione dalla leggendaria Ferrari 410 S del 1955. Il colore di base è stato chiamato “Rosso Passionale” ed è un colore sviluppato appositamente per la SP51.

Sotto il cofano della SP51 trova spazio un poderoso motore V12 in posizione anteriore con trazione posteriore. Il propulsore è in grado di erogare 800 CV e spingere la vettura alla velocità massima di 340 chilometri orari.

Uno degli elementi maggiormente evidenti sulla vettura è la fibra di carbonio, utilizzata sia all’esterno che all’interno. Questa scelta si è resa necessaria per garantire la resistenza delle componenti senza compromettere la leggerezza complessiva. Gli interni sono realizzati in stretta collaborazione con il cliente e riprendono la colorazione esterna sua sui sedili che sul tunnel centrale e sul volante.