La Maserati GranTurismo è una vera e propria icona per il brand. La vettura è studiata appositamente per coniugare performance elevate ad un comfort elevato anche per le lunghe percorrenze. In questo modo, nella vettura coesistono sia l’anima da vettura sportiva che da GT di lusso.

Per rendere ancora più speciale la propria icona, Maserati ha presentato la nuova GranTurismo. Le linee esterne sono realizzate per raggiungere il perfetto equilibrio tra bellezza e funzionalità grazie a linee linee eleganti ma al tempo stesso uniche.

Le proporzioni classiche sono affiancate da una meccanica moderna e all’avanguardia. Sotto il cofano lungo, infatti, è possibile trovare il rivoluzionario motore V6 Nettuno con doppio turbo in due versioni. L’allestimento Modena è dotata della versione 3.0 litri da 490 CV mentre per l’allestimento Trofeo la potenza massima sale a 550 CV.

Maserati ha rinnovato la propria GranTurismo con nuove motorizzazioni derivate dal V6 ma anche realizzato la prima vettura 100% elettrica

Ma l’evoluzione tecnologica avviata da Maserati ha portato anche alla nascita della GranTurismo Folgore. Questa versione della vettura adotto un sistema di propulsione totalmente elettrico con alimentazione a batteria.

I tre motori elettrici sono basati su una tecnologia ad 800V e il loro funzionamento deriva da soluzioni derivate dalla Formula E. La potenza generata dai motori a magneti permanenti è di 560kW, pari a circa 760 cavalli.

La GranTurismo Folgore rappresenta la prima vettura nella storia del Brand ad adottare una propulsione 100% elettrica. L’obiettivo di Maserati è quello di arrivare ad elettrificare tutta la gamma nei prossimi anni senza però dimenticare la propria italianità.

Ecco quindi che tutti i nuovi modelli, tra cui anche la nuova GranTurismo sono svilupapto presso il Maserati Innovation Lab e saranno prodotti nel polo di Mirafiori (Torino). La realizzazione sarà al 100% made in Italy e rappresenterà l’apice della “Italian luxury performance”.

L’artigianalità e l’innovazione sono le due anime della Maserati Granturismo. La tecnologia a bordo sarà di ultima generazione tra cui spicca il sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), il sistema di Infotainment evoluto e l’Head-up Display.

Interessante sottolineare anche tutto il lavoro svolto dagli ingegneri per quanto riguarda la dotazione tecnologica che non si vede ma contribuisce alla sicurezza e alla dinamica del veicolo. Tra questa spicca l’architettura elettrica-elettronica Atlantis High per la cyber-security livello 5 e il master controller VDCM (Vehicle Domain Control Module) per il controllo costante e continuo della vettura.