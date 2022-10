Dall’ultima versione di iOS v255.0, molti utenti iPhone non sono stati in grado di utilizzare l’app Instagram. La piattaforma ha fatto molto parlare di sè ultimamente, sia per il divieto di fotografie di nudo nei messaggi sia per l’aumento del tempo massimo delle storie da 15 a 60 secondi.

Tuttavia, questa volta un problema particolarmente fastidioso ha fatto notizia. In realtà, molti utenti iPhone (la maggior parte dei quali esegue iOS 16 o versioni successive) si lamentano su Twitter e altri siti di social media di non essere in grado di utilizzare l’app. Secondo ogni feedback, l’app Instagram per iOS si chiude immediatamente dopo il lancio. I rimedi tradizionali, come il ripristino del telefono, non hanno successo.

Instagram aggiornerà la sua app molto presto

Secondo gli utenti interessati, il problema è apparso inizialmente quando l’aggiornamento v255.0 più recente di Instagram è stato pubblicato martedì 4 ottobre 2022. Sorprendentemente, questo problema non sembra interessare gli utenti di iOS 15.

Instagram è inattivo da più di 24 ore. Il programma si arresta in modo anomalo nell’istante in cui viene avviato. Se l’app non funziona per te, un utente di Twitter suggerisce di effettuare il check-in utilizzando un browser fino a quando Instagram non risolve il problema tecnico causato dall’aggiornamento più recente.

Altre persone consigliano di lasciare il programma aperto in background per risolvere il problema. Se lo si rimuove, tuttavia, il problema si ripresenta e non è possibile riaprire il programma. Oltre a rimuovere e reinstallare il programma, l’unico metodo per risolvere il problema su iOS 16 è avviarlo una volta e lasciarlo funzionare in background. Al momento non è chiaro quando Meta fornirà una patch ma siamo sicuri che un’aggiornamento risolverà il problema.