Le illusioni cognitive generalmente mostrano un’immagine ambigua e sono causate da un fenomeno noto come inferenza inconscia. Nello specifico, con queste illusioni, il cervello deduce la presenza di un oggetto che in realtà non esiste.

In un noto esempio noto come Triangolo di Kanizsa, percepiamo un triangolo bianco all’interno dei cerchi neri. Ciò è dovuto al posizionamento dei cerchi. Sembra che un triangolo esca fuori dal nulla. In questo caso, il cervello cerca di individuarne la presenza nonostante non sia veramente lì.

Illusioni ottiche fisiologiche

Questo tipo di illusione si verifica quando i nostri occhi assorbono una quantità eccessiva di stimoli visivi per un periodo di tempo. Questa condizione ha un effetto sui nostri occhi o sul cervello. Luminosità, colore o lampi di luce possono causare tali illusioni.

Quando trascorriamo una notevole quantità di tempo esponendo i nostri occhi verso un immagine, le cellule fotorecettrici nella retina continuano a inviare impulsi neurali anche quando abbiamo smesso di guardare l’immagine. Il risultato è che vedremo la stessa immagine proiettata in uno spazio vuoto (questo fenomeno viene definito immagine residua).

Potresti aver sperimentato qualcosa di simile se hai mai guardato il sole per un momento (cerca di non farlo) o guardato qualche altra luce molto brillante. Per un breve periodo, mentre sbatti le palpebre, vedrai un oggetto simile posizionato davanti gli occhi.

Illusioni ottiche letterali

Le illusioni ottiche letterali si verificano quando i nostri occhi percepiscono un’immagine e la nostra mente riempie le lacune nell’immagine che non esistono. Questo porta alla creazione di un’immagine diversa dagli oggetti che la compongono, oppure si concentra su determinate aree dell’immagine, portandoci a percepire qualcosa che non c’è veramente.

Queste e altre illusioni dimostrano che il nostro cervello gioca un ruolo importante nella visione, poiché interpreta l’input che proviene dagli occhi in base a come ha imparato a comprendere e organizzare il mondo che ci circonda. E poiché questo è quasi interamente fatto inconsciamente, è facile essere ingannati o confusi.

A differenza di alcuni dei nostri sensi, studiare e sperimentare queste illusioni ci aiuta a comprendere meglio questi processi, insieme al nostro sistema visivo nel suo insieme.