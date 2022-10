CoopVoce è incredibile: le sue EVO arrivano a 100GB, i prezzi sono una bomba

Un gestore come CoopVoce non può di certo vedersi battere dalla concorrenza di continuo vista la grande ascesa degli ultimi tempi. Questo provider è stato paradossalmente in grado di distruggere tutti superandoli con promozioni piene di contenuti e con prezzi molto bassi, come dimostrato più volte dalla sempre presente linea EVO.

Dopo aver visto durante lo scorso mese di settembre la soluzione da 200 giga con tutto senza limiti, la quale e poi terminata, ci sono delle soluzioni che possono essere valutate ugualmente in maniera ottimale.

CoopVoce riesce in questo momento a mettere tutti sotto con tre offerte di livello: ecco le solite EVO

Stiamo parlando di tre offerte appartenenti alla famiglia EVO, la quale non smette mai di sorprendere grazie a quello che offre. La prima soluzione mette a disposizione di chi la sottoscrive minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili in Italia e in Europa. Stiamo parlando della promo che costa solo 4,90 € al mese per sempre.

CoopVoce poi sorprende tutti con le due promozioni successive, ovvero la EVO 30 e la EVO 100. La prima delle due riesce a corrispondere a chi lo sottoscrive per un prezzo di soli 6,90 € al mese per sempre un totale di 30 giga in 4G per navigare sul web. Sono sempre presenti minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori.

L’ultima offerta è quella che invece permette di avere 100 giga per navigare sul web ogni mese. Ovviamente anche in questo caso ci saranno chiamate illimitate verso tutti e SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo corrisponde a 8,90 € al mese per sempre.