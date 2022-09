Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato il debutto del primo grande aggiornamento per Tower of Fantasy. Gli utenti potranno scaricare il major update a partire dal 15 settembre e si troveranno davanti a tantissime novità dedicato ad incrementare le possibilità di gioco per il titolo l’open-world MMORPG.



La componente più importante di questo aggiornamento è certamente Artificial Island. La nuova location sbloccherà una serie di isole fluttanti, nuovi luoghi da esplorare e nuovi Developer Logs da ottenere. Non mancheranno anche temibili boss d’elite da sfidare e sconfiggere.

Per poter sbloccare l’accesso ad Artificial Island sarà necessario raggiungere il livello 50 e completare determinate missioni. I Viandanti potranno partire per quest’isola lontana prendendo il veicolo volante della Banges Tech.

Oltre alle varie missioni presenti sulle isole, Tower of Fantasy permette anche di creare la propria isola personale. Per accedere alla funzione Costruzione è necessario esplorare le isole e raggiungere un obiettivo specifico. Una volta sbloccata la funzionalità, bisognerà cercare i materiali da costruzione e sbizzarrirsi con la fantasia.

L’espansione di Tower of Fantasy, inoltre, consente di impersonare anche un nuovo personaggio aggiuntivo chiamato Claudia, una Esecutrice Hykros dall’inconfondibile temperamento militare. Tra le caratteristiche principali di Claudia c’è la tenacia e la padronanza delle spade che la rendono perfetta per i combattimenti in mischia.

Ricordiamo che è possibile giocare a Tower of Fantasy sia su smartphone che su PC. Il titolo, infatti, è disponibile per i device Android e iOS sui rispettivi store mentre su PC è scaricabile dal sito ufficiale e presto anche da da Steam e da Epic Game Store.