Quando apri un collegamento mentre sei in un altro programma, normalmente si apre il tuo browser (ad esempio, Chrome) o una scheda personalizzata. Le pagine vengono aperte sul browser in-app di Facebook, che è alimentato da Android System WebView. Il browser in-app principale dell’app Facebook verrà aggiornato a breve.

Facebook per Android utilizzerà presto il proprio browser engine, che sarà ancora basato su Chromium ma sarà diverso dal componente utilizzato dalla grande maggioranza delle altre applicazioni Android. Il primo motivo di questa decisione, secondo Meta, è la sicurezza, poiché la sua alternativa WebView verrà aggiornata insieme all’app di Facebook.

Facebook aggiornerà la sua app per Android

Per garantire la sicurezza, Meta “condurrà il rebase della nostra WebView sulle versioni più recenti di Chromium a intervalli regolari” per ottenere gli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Un altro motivo per cambiare è la necessità di stabilità. Facebook vuole affrontare il fatto che ogni volta che il WebView del sistema Android viene aggiornato tramite il Play Store, le applicazioni che lo utilizzano si bloccano durante il normale processo di aggiornamento. Ci sarà un solo aggiornamento dell’app di Facebook in futuro. Meta prevede anche una maggiore velocità e stabilità di rendering e afferma che “continuerà a presentare modifiche sostanziali a Chromium”.

L’azienda non prevede modifiche sostanziali all’interfaccia utente/esperienza per gli utenti dell’app Facebook, che in questo modo avranno un maggiore controllo end-to-end. È triste che Facebook non utilizzi le schede personalizzate, che condividono i cookie con il browser principale ed eliminano la necessità di effettuare nuovamente il check-in sui siti. Puoi anche utilizzare gli attuali gestori di password e metodi di pagamento con le schede personalizzate. Inoltre, lo spostamento di una scheda aperta nel browser principale non forza l’aggiornamento della pagina.