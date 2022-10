Secondo una dichiarazione inviata a Mary Jo Foley di ZDNet quando ha interrogato l’azienda sul futuro del prodotto, Microsoft smetterà di sviluppare e vendere la sua tastiera software SwiftKey per iOS, oltre a rimuoverla dall’App Store.

Il capo della gestione del prodotto di SwiftKey, Chris Wolfe, ha affermato che la società non fornirà più supporto per SwiftKey iOS dopo il 5 ottobre e che l’app verrà rimossa dall’Apple App Store. ‘Sia SwiftKey per Android che la tecnologia alla base della tastiera touch di Windows continueranno a ricevere supporto da Microsoft. Se un utente ha già installato SwiftKey sul proprio dispositivo iOS, l’app continuerà a funzionare normalmente fino a quando l’utente non la disinstalla esplicitamente o acquisisce un nuovo dispositivo.’

Swiftkey non riceverà più aggiornamenti su iOS

L’applicazione SwiftKey per iOS ha ricevuto il suo aggiornamento più recente nell’agosto del 2021. La maggior parte degli aggiornamenti rilasciati nei dodici mesi precedenti erano del tipo blando ‘correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni’. Nel 2016, secondo quanto riferito, Microsoft ha pagato $ 250 milioni per acquisire SwiftKey al fine di ottenere l’accesso alle tastiere software iOS e Android di SwiftKey, nonché alle tecnologie sottostanti dell’azienda.

Il supporto per tastiere di terze parti è stato abilitato per iOS già in iOS 8, che risale al 2014. Apple continua a imporre alcune limitazioni ai contesti in cui queste tastiere possono e non possono essere utilizzate. Ad esempio, non possono essere utilizzati per inserire una password o un passcode e il loro utilizzo può essere disabilitato sui dispositivi mobili protetti dal software di gestione dei dispositivi mobili (MDM). Negli ultimi anni, Apple ha migliorato la tastiera iOS integrata includendo alcune delle funzionalità più popolari viste nelle app per tastiera di terze parti. Queste funzionalità includono le emoji ricercabili e lo scorrimento sul testo.