Ricaricare lo smartphone nel corso delle ore notturne potrebbe causare un incendio, la notizia è vera ed è molto importante prestare attenzione, ad una eventualità non remota, sopratutto se si tralasciano alcuni accorgimenti.

Il primo aspetto da tenere bene a mente riguarda la batteria in sé, il componente nella fase di ricarica è fortemente sollecitato, di conseguenza tende a scaldarsi molto più del dovuto, per questo motivo deve sempre essere posizionato correttamente, affinché possa raffreddarsi in libertà.

Tutte le offerte Amazon, con incredibili codici sconto gratis, vi attendono oggi su questo canale Telegram.

Smartphone: la ricarica notturna è sconsigliata

Diciamo questo perché un recente studio ha effettivamente dimostrato che molti utenti posizionano lo smartphone sotto il cuscino in fase di ricarica, ed è un pratica assolutamente sbagliata e sconsigliata, proprio per quanto vi dicevamo prima.

Il dispositivo non ha la possibilità di raffreddarsi liberamente, e di conseguenza tenderà a scaldarsi sempre più, sino a raggiungere un pericoloso stadio di rischio incendio. Naturalmente quanto indicato rappresenta più che altro una eventualità molto remota, ma comunque effettiva, nella maggior parte dei casi il dispositivo potrebbe rovinare la batteria, contaminandone l’autonomia generale.

Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, non vi diciamo di non caricare lo smartphone di notte completamente, ma di prendere piccoli accorgimenti che possano evitare problematiche di alcun tipo. Dopo averlo collegato ad una presa a muro, ad esempio, posizionatelo sul comodino, su un tavolo, o anche semplicemente per terra, affinché possa aerarsi correttamente, e garantire così il raffreddamento necessario al funzionamento generale.