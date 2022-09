L’elevata domanda di microchip stimolata dalla pandemia sta causando un problema nella catena di approvvigionamento di molti stati, compresi gli impianti di produzione di automobili: si prevede una carenza di ben 1,3 milioni di veicoli nel 2021.

IHS Markit aveva previsto che la carenza di chip avrebbe ridotto la produzione annuale da 1 milione a 1,3 milioni di veicoli.

L’analisi si è concentrata sopratutto sulla situazione americana, dichiarando che il presidente Joe Biden ha tenuto una riuonione con i leader del settore dei microchip e ha anche chiesto al Congresso di stanziare 37 miliardi di dollari per aumentare la produzione interna del paese.

Ma da allora la situazione è peggiorata: GM e Ford hanno annunciato l’intenzione di chiudere temporaneamente più fabbriche nordamericane che non riescono a ottenere abbastanza semiconduttori.

“La carenza di chip ha costretto un certo numero di case automobilistiche a interrompere la produzione e annullare i turni negli Stati Uniti, con gravi conseguenze per i loro lavoratori e le comunità in cui operano“, ha scritto Bozzella nella lettera.

Il problema proviene dalla Cina

Reuters ha riferito come la maggior parte dei microchip prodotti in Asia abbia esacerbato la carenza e come influirà più della produzione di veicoli.

Alla radice della stretta c’è il sottoinvestimento negli impianti di produzione di chip principalmente di aziende asiatiche, il che significa che hanno lottato per aumentare la produzione poiché la domanda di telefoni e laptop 5G è aumentata più velocemente del previsto. Qualcomm Inc, i cui chip sono presenti nei telefoni Samsung, è uno dei principali produttori che lotta per tenere il passo con la domanda. Anche il principale fornitore di Apple è in difficoltà.

La maggior parte della produzione di chip avviene attualmente in Asia, dove i principali produttori a contratto come Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) e Samsung gestiscono la produzione per centinaia di diverse società di chip. Le società statunitensi di semiconduttori rappresentano il 47% delle vendite globali di chip, ma solo il 12% della produzione globale viene effettuata negli Stati Uniti.