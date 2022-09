Ogni giorno la batteria del nostro smartphone viene messa sotto sforzo da utenti poco attenti alla sua salute. Fin troppo spesso lasciamo che il nostro dispositivo sia vittima di sorti pericolose e compromettiamo la sua efficienza sul lungo periodo.

Anche se le nuove batterie fatte agli ioni di litio godano di ottime prestazioni, necessitano comunque di qualche piccola attenzione che può sicuramente aiutare la batteria a durare di più tempo.

Caricare il telefono di notte è una delle abitudini più scorrette che vengono eseguite praticamente ogni giorno dalle persone. Questa pratica dovrebbe essere assolutamente evitata ed ora scopriremo di seguito perché.

Smartphone in carica di notte: ecco perché dovremmo evitare di metterlo

Come detto prima, le batterie odierne sono agli ioni di litio. Queste, se ricaricate in eccesso, possono facilmente deteriorasi. Oggi, fortunatamente, molti smartphone godono di un sistema che riesce a gestire o fermare il ciclo di ricarica una volta terminato. Tuttavia, questo non vale per tutti gli smartphone.

Una delle problematiche peggiori per quanto concerne le batterie degli smartphone è senza ombra di dubbio il surriscaldamento. È di fondamentale importanza evitare di lasciarlo al Sole, sul termosifone o per troppe ore in tasca. Questi piccoli accorgimenti portano lo smartphone a durare molto di più.

La batteria quindi deve essere tenuta più fresca possibile. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che tenerlo sotto il cuscino può essere dannosissimo. Questo perché, dopo essersi surriscaldato, potrebbe addirittura esplodere; oltre al fatto che un mare di radiazioni sotto al cuscino non sono proprio il massimo.