Non è ancora arrivata una risposta definitiva per quanto riguarda le radiazioni da smartphone. Infatti, molti utenti si chiedono ogni giorno se facciano davvero male, ma pare che di conferme ufficiali e sicure non ce ne siamo. Tuttavia, abbiamo alcune informazioni che direbbero il contrario.

Bankless Time, dopo un attento studio durato mesi, è stato capace di stilare una classifica degli smartphone che emettono più radiazioni elettromagnetiche in assoluto. Le suddette si misurano secondo un’unità di misura detta SAR, la quale indica le soglie massime consentite oltre le quali uno smartphone non può andare.

Quello che però molti non sanno è che esiste un’eccezione, anche molto famosa. Andiamo a vedere di seguito di quale modello stiamo parlando.

Radiazioni da smartphone: una sola eccezione che supera le soglie consentite

La maggior parte dei cellulari che oggi sono presenti sul mercato presentano un numero ben definito di radiazioni. Nonostante ciò, esiste un dispositivo che supera la soglia massima consentita dalla FCC.

Per quale motivo vengono imposte queste soglie? Il corpo umano oltre questi limiti non sarebbe in grado di assorbire in maniera valida le radiazioni. Quindi, l’importante è non superare per ogni dispositivo mobile la soglia di 1,6 W/Kg. Ma come abbiamo detto prima, c’è un’illustre eccezione.

Infatti, il celebre dispositivo Motorola Edge ha una misurazione SAR di ben 1,76 W/Kg. Abbiamo però altri due importanti smartphone sul podio. Al secondo posto troviamo lo ZTE Axon 11 5G con 1.59 W/Kg; mentre al terzo posto troviamo il OnePlus 6T, con una misurazione SAR pari a 1.55 W/Kg.