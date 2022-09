È possibile che uno smartphone esploda? Nonostante si parli di un evento raro, comunque è possibile che possa accadere. Ma perché succede? Ci sono vari passaggi da elencare prima dell’esplosione, ma a grandi linee sappiamo che il tutto riguarda la batteria che, in quel caso, brucia molto velocemente.

È un principio che possiamo ritrovare nella polvere da sparo. Infatti, se ne metti una striscia per terra e l’accendi, questa brucerà senza danni. Invece, se ne comprimi un po’ dentro ad un involucro e le dai fuoco, questa brucerà e lo spostamento d’aria causerà una spinta verso i bordi esterni (l’esplosione).

Dopo aver compreso ciò, com’è che la batteria brucia così rapidamente? Per comprenderlo appieno è necessario capire prima come funziona una batteria. Iniziamo col dire che ogni batteria, quindi anche quella degli smartphone, è una componente elettronica capace di generare corrente elettrica.

Quest’ultima è sostanzialmente un flusso di elettroni, e per generare questo flusso vengono utilizzate due piastre di metallo immerse in un liquido. Queste due piastre si chiamano anodo e catodo.

Esplosione Smartphone: ecco come accade

La cosa necessaria da sapere e che sia anodo che catodo devono necessariamente essere separate tra di loro. Infatti, se queste vengono a contatto, la batteria si fonderà molto velocemente.

Le batterie dei nostri smartphone sono piatte, e questo è dovuto al fatto che devono stare comunque al centro di un oggetto piatto come uno smartphone. In queste, anodo e catodo sono separate da una speciale membrana che, se si rompe, può far toccare le due piastre. E cosa accade dopo? Semplice: il cellulare esplode!

Anche se la membrana è progettata per non rompersi praticamente mai, accade che questa può rompersi poiché difettosa già durante l’assemblaggio del telefono. Quindi, un cellulare che esplode è un evento molto raro: si stimano poche decine di esplosioni a fronte di miliardi di dispositivi venduti nel mondo.