Tudum, il fan event globale di Netflix ambientato in autunno che celebra i suoi contenuti originali, è tornato sabato mostrando alcuni trailer interessanti. Diamo uno sguardo ad alcune delle novità scatenate durante l’evento.

Il grande annuncio della prima giornata: The Witcher: Blood Origin debutterà il 25 dicembre. Secondo la star Michelle Yeoh, il programma è incentrato sulla “storia dell’età d’oro degli elfi” prima che umani e mostri rovinassero tutto. Il membro del cast Laurence O’Fuarain ha detto che si tratta anche del “primo Witcher“. E come ha rivelato il gruppo, che includeva la star Sophia Brown, anche Minnie Driver è un membro del cast. Sebbene non potesse offrire molto sul suo personaggio, ha preso in giro un ruolo “fondamentale” nel collegare “il passato di The Witcher con il suo futuro”.

Altro annuncio durante l’evento: il nome della prossima serie di Noah Centineo. The Recruit vede l’attore nei panni di un avvocato trascinato nel mondo dello spionaggio. Sebbene altri dettagli siano ancora riservati, Centineo ha offerto una data per la prima per il programma: 16 dicembre. Annunciato anche durante la presentazione: 1899 debutterà il 17 novembre, Reese Witherspoon e Ashton Kutcher il 10 febbraio 2023 mentre la seconda stagione di Squid Game è in fase di sviluppo.

Novità su The Witcher

Tornato sul continente, Henry Cavill ha rivelato una finestra di rilascio per la terza stagione di The Witcher: estate 2023. Ha anche presentato un video dietro le quinte con Anya Chalotra e Freya Allan. Questa è la stagione in cui Yennefer (Chalotra) e Ciri (Allan) trascorreranno molto tempo insieme e, come ha detto Chalotra, “Hanno molto da imparare l’uno dall’altro“.

Più vicino all’orizzonte, mercoledì debutterà il 23 novembre. E al posto di un altro trailer, la star Jenna Ortega ha incoraggiato gli spettatori mostrando una clip in cui Wednesday Addams (Ortega) scopre Thing nella sua stanza del dormitorio.