Framework ha ricevuto molta attenzione come negozio elegante che produce ottimi laptop Windows estremamente modulari, facilmente riparabili e, se sei abbastanza pratico, un ottimo affare per i fanatici del fai-da-te. L’azienda sta ora collaborando con Google per portare il suo Framework Laptop su ChromeOS.

La Framework Laptop Chromebook Edition dovrebbe condividere molte delle stesse specifiche del cugino Windows 11. Le interfacce saranno ovviamente gli aspetti più significativi, il che significa ottenere un buon display – un pannello da 13,5′ 3:2 a 200ppi con una luminosità media superiore a 400 nits – e una bella tastiera – 1,5 mm. È un po’ paffuto per le dimensioni, pesa 1,3 kg e ha uno spessore chiuso di 15,85 mm, ma si adatta molto allo spazio.

Framework Laptop Chromebook Edition arriverà presto

Il kit di base include un processore IntelCore i5-1240P di 12a generazione, 8 GB di RAM DDR4 e uno spazio di archiviazione NVMe da 256 GB. Sebbene il processore sia purtroppo di taglia unica, gli acquirenti possono aumentare la propria memoria a 64 GB DDR4 e 1 TB NVMe. Sì, potrai utilizzare Steam sul tuo Chromebook Framework.

Framework utilizza un sistema di schede di espansione programmabili che consente ai clienti di specificare quante porte desiderano e da che parte si trovano. USB-C, USB-A, MicroSD, HDMI, DisplayPort, Ethernet e altre connessioni sono disponibili con un piccolo costo aggiuntivo. Gli utenti possono anche acquistare slot di archiviazione per la scheda di espansione con capacità di 250 GB o 1 TB.

Il device include un interruttore hardware per la fotocamera e i microfoni, nonché l’accesso tramite codice QR alla documentazione per tutte le parti interne e i sottosistemi del laptop. Anche il BIOS e il firmware vengono creati o modificati per l’uso open source. Se sei infatuato dell’estetica della cornice, puoi ottenerla in una varietà di colori e si attacca magneticamente per una semplice installazione.