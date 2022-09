Nonostante si vocifera da quasi sei mesi, il primo smartwatch OnePlus con marchio Nord non è ancora disponibile per l’acquisto. L’azienda, però, è finalmente pronta a rivelare che il OnePlus Nord Watch, giustamente intitolato, arriverà sul mercato ‘presto’ con un ampio display rettangolare.

Con 1,78 pollici, questo device apparentemente a basso costo dovrebbe avere una superficie sullo schermo significativamente maggiore rispetto all’attuale OnePlus Watch da 1,39 pollici, così come al nuovo Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro da 1,4 pollici di Samsung. Tuttavia, è stato verificato che il Nord Watch ha anche una risoluzione dello schermo ‘alta’ di 368 x 448 pixel, che è inferiore a quella che tutti e tre i suddetti orologi intelligenti oggi sul mercato possono offrire in quell’aspetto cruciale.

OnePlus Nord Watch, ne sapremo di più domani

La luminosità di picco del display AMOLED di questo prossimo dispositivo raggiungerà i 500 nits (secondo OnePlus), che è una prestazione davvero impressionante per un dispositivo che dovrebbe sottoquotare il già economico OnePlus Watch da 159 euro. Alcuni rumors hanno ipotizzato qualche tempo fa che il Nord Watch di prima generazione potrebbe partire da 100 euro (o anche meno).

Si dice che OnePlus Nord Watch abbia una durata della batteria fino a 10 giorni con una singola carica, oltre alla capacità di misurare vari indicatori di ‘salute delle donne’ e offrire una varietà di modalità fitness e ‘attività’ preinstallate. Potrebbe non sembrare un elenco impressionante di funzionalità per un contendente dei pesi massimi al titolo di miglior smartwatch in assoluto di Apple, Samsung o Garmin, ma se avrà un prezzo economico potrebbe diventare una valida alternativa.

Sfortunatamente, non sappiamo se il OnePlus Nord Watch verrà mai rilasciato in Europa, con l’attuale campagna di fermento dell’azienda in gran parte incentrata sull’India, dove una serie di dettagli aggiuntivi verranno gradualmente svelati il ​​22 e 24 settembre.