Apple ha confermato un grave problema che colpisce molti utenti di iPhone 14 Pro e sta attualmente lavorando a una soluzione.

Poco dopo il lancio, gli utenti di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno iniziato a segnalare un drammatico problema relativo alla fotocamera quando utilizzavano app popolari come TikTok, Instagram, Facebook e Snapchat. Quando si utilizza un’app interessata, il tentativo di aprire la fotocamera posteriore provoca uno “scuotimento” incontrollabile dell’obiettivo della fotocamera, accompagnato da un preoccupante “rumore sferragliante“.

Il bug sembra essere il risultato di un’incompatibilità con la nuova fotocamera da 48 megapixel del telefono che causa un guasto al sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) dell’obiettivo principale. Il sistema OIS è progettato per contrastare le vibrazioni indesiderate della fotocamera attraverso movimenti precisi dell’obiettivo ma, sfortunatamente, sembra fare esattamente il contrario quando questo bug è in atto.

Bisogna aspettare che Apple risolva il problema

Parlando con Bloomberg, Apple ha confermato il problema e ha promesso che un rimedio sarà reso disponibile “all’inizio della prossima settimana“. Per fortuna, questo indica un problema software risolvibile piuttosto che un problema con l’hardware, quindi i proprietari non dovranno restituire i loro iPhone per la riparazione, almeno per ora.

Se sei attualmente interessato da questo problema, il consiglio è quello di non usarel a fotocamera in quanto non è ancora noto se il tintinnio prolungato dell’obiettivo possa causare danni hardware permanenti. Se non riesci a ottenere uno scambio immediato in un Apple Store, attendi un aggiornamento, direttamente da Apple o nelle singole app di social media che utilizzi.