L’operatore virtuale CoopVoce ha appena lanciato una nuova iniziativa denominata Porta un Familiare, che sostanzialmente funziona come la conosciuta “Porta un Amico”.

Infatti, è possibile ottenere fino a 20 euro di traffico telefonico bonus in omaggio, portando un proprio familiare in CoopVoce. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce lancia l’iniziativa Porta un Familiare

Fino al prossimo 20 ottobre 2022 alcuni già clienti CoopVoce potranno partecipare alla nuova iniziativa “Porta un familiare in CoopVoce” che permette di ottenere fino a 20 euro di traffico telefonico bonus in omaggio. Il familiare da portare riceverà 20 euro di traffico telefonico bonus da utilizzare anche per pagare il primo mese anticipato dell’offerta scelta.

La promozione è valida fino a un massimo di due familiari presentati, quindi il già cliente CoopVoce che può partecipare a tale iniziativa, può ottenere fino a 20 euro di traffico telefonico bonus in omaggio. 10 euro si otterranno per il primo numero presentato e altri 10 euro per il secondo numero. Alcuni clienti stanno ricevendo un SMS da parte dell’operatore.

Eccone un esempio: “Porta un familiare in CoopVoce, riceverete un doppio vantaggio! Per te 10 euro e per chi presenti 20 euro di traffico bonus. Attivazione in punto vendita Coop comunicando il tuo numero CoopVoce come codice entro il 20 ottobre 2022“. La promo è disponibile anche per chi non ha ricevuto la comunicazione ed è valida per tutti i già clienti CoopVoce che hanno attivato la SIM entro e non oltre il 31 agosto 2022.