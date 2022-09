Il taglio delle accise sui carburanti è stato ufficialmente prorogato. Tramite un Decreto Interministeriale, Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, hanno deciso di estendere questa importante misura per ridurre il costo dei carburanti fino al 17 ottobre. Di fatto, la scadenza era fissata per il 5 ottobre.

Oggi, su benzina e diesel il taglio delle accise è fissato a 25 centesimi al litro compreso di IVA. Per quanto riguarda il GPL, invece, il taglio è di 8,5 centesimi compresa l’IVA.

Caro carburanti: ecco quanto serve per fare un pieno oggi

Come detto poc’anzi, la decisione del Governo è chiara: allungare ancora il taglio delle accise. La misura, portata ancora una volta avanti, è necessaria per portare avanti una situazione di momentanea tranquillità per gli italiani. Inoltre, era un’azione necessaria viste le elezioni imminenti del 25 settembre.

Oggi per fare un pieno in Italia, in base agli ultimi dati del Quotidiano Energia, per quanto concerne la benzina in modalità self, il prezzo medio è di 1,722 euro al litro, con i vari marchi compresi tra 1,711 e 1,732 euro al litro (no logo 1,718 euro al litro). Per quanto riguarda la modalità servito, invece, il prezzo è pari a 1,872 euro al litro, con gli impianti delle compagnie che praticano prezzi tra 1,801 e 1,926 euro al litro (no logo 1,774 euro al litro).

Per quanto riguarda il diesel, in modalità self il prezzo medio nazionale è di 1,829 euro al litro, con le compagnie tra 1,814 e 1,846 euro al litro (no logo 1,825 euro al litro). Invece, in modalità servito, il prezzo medio è pari a 1,975 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,904 e 2,051 euro al litro (no logo 1,880 euro al litro).

Per quanto riguarda il GPL il prezzo medio nazionale è tra i 0,797 a 0,820 euro al litro (no logo 0,794 euro al litro). Per concludere, il prezzo medio del metano auto si attesta tra 3,020 e 3,357 euro (no logo 2,918 euro).