Caro energia: solo un elettrodomestico alla volta, non sarete più liberi

L’immagine mostra chiaramente un negozio di elettronica nell’area dedicata alle televisioni. Tenerle tutte accese molto probabilmente non sarà più possibile neanche per loro, che dovranno attenersi ad alcune regolamentazioni particolari.

Il caro energia infatti sta portando molto scompiglio soprattutto in Italia, dove le bollette sembrerebbero essere triplicate e ancor di più per gli esercizi commerciali. Ora come ora non esiste solo il tetto al prezzo del gas tra le priorità imposte dalla commissione europea.ci saranno infatti anche delle novità in merito ad un piano che andrà a tagliare i consumi. Stando alle ultime indiscrezioni, l’obiettivo sarebbe quello di porre un limite al consumo della corrente elettrica applicando una riduzione della potenza in determinate fasce orarie, le quali sono quelle di maggior spicco che vanno tra le 8 e le 19.

Caro energia: ora potrebbe cambiare tutto, limitazioni per l’utilizzo della corrente elettrica in casa e non solo

C’è solo un obiettivo attualmente, ovvero quello di risparmiare energia elettrica e in maniera indiretta anche l’utilizzo del gas naturale. Il combustibile che manda avanti molti paesi per la produzione di energia elettrica potrebbe dunque risentirne in maniera positiva da quelle che saranno le prossime organizzazioni.

Le bollette saranno meno care ma a quanto pare sarà limitato anche l’utilizzo dei principali elettrodomestici. Vista la riduzione di corrente, potrete infatti dimenticare di utilizzarne più insieme, dal momento che il contatore non reggerebbe. Ci sono però anche altre proposte, come l’utilizzo di alcuni contatori intelligenti che sarebbero stati già testati. Ovviamente ne sapremo di più nelle prossime settimane.