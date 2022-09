La Basilicata, nel sud Italia, renderà gratis il GAS a tutti i residenti grazie a un accordo tra le Regioni e le società energetiche attive sul territorio.

Con una nuova legge approvata questa settimana dalla giunta regionale, il costo del gas consumato dai residenti sarà azzerato dalle bollette, come riporta il Corriere della Sera, lasciando solo le spese di trasporto e di servizio.

L’accordo è il risultato della trattativa tra il governatore di centrodestra della regione Vito Bardi e le società energetiche Eni, Total e Shell, in relazione alla cosiddetta “compensazione ambientale”.

Si tratta di fondi pagati a una regione per compensarla per le interruzioni causate dall’attività mineraria.

In base all’accordo, i produttori di energia metteranno a disposizione gratuitamente circa 200 milioni di metri cubi di gas all’anno, fino al 2029, riporta il Corriere.

Una soluzione che farà comodo a molte famiglie in difficoltà

La disposizione è valida solo per le utenze domestiche, non per le aziende, e solo per le prime case.

Circa 110.000 famiglie trarranno vantaggio dall’accordo, e dovrebbero vedere le loro bollette dimezzate da questo ottobre.

La Basilicata è definita il “Texas d’Italia” secondo il Corriere, che afferma che il grosso della produzione nazionale di greggio e metano è concentrato nella regione (con un miliardo e 79.000 metri cubi di gas lì estratti nel 2021 , secondo i dati del ministero dello sviluppo economico).

La mossa significa che la Basilicata diventerà l’unica regione in Italia, e probabilmente tra le pochissime aree in Europa, i cui abitanti saranno al riparo dai rincari dell’energia che dovrebbero aumentare ulteriormente nei prossimi mesi.