Nel 2017 Google ha introdotto il suo Pixelbook, poi nel 2019 ha reso disponibile al pubblico il Pixelbook Go. Il più grande motore di ricerca del mondo stava lavorando per far uscire Pixelbooks in un futuro non troppo lontano. Secondo quanto riferito, il Pixelbook pianificato è stato demolito e il team che stava lavorando allo sviluppo è stato sciolto.

Come parte degli sforzi in corso di Google per ridurre le spese operative, la società ha annullato il progetto Pixelbook. I dipendenti che stavano lavorando sui dispositivi Pixelbook sono stati spostati in altre divisioni all’interno dell’azienda. Il Pixelbook Go è ancora disponibile per l’acquisto dall’azienda al momento. Sono inclusi display LCD con touchscreen da 13,3 pollici e risoluzioni di supporto fino a 4K.

Google Pixelbook non arriverà più sul mercato

L’hardware include una CPU della gamma Intel Core i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione alla sua capacità massima. Ha una tastiera illuminata da dietro, un pulsante che può essere utilizzato per richiamare l’Assistente Google e una batteria che può durare fino a 12 ore con una singola carica. L’apparecchio ha una coppia di connettori USB-C e può caricare fino a un massimo di 45 watt contemporaneamente. Chrome OS è il sistema operativo, il che dovrebbe essere ovvio.

Pertanto, Google non rilascerà un nuovo Pixelbook nel prossimo futuro. Gli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che usciranno il mese successivo, conterranno l’ultimo processore interno sviluppato dall’azienda, noto come Tensor G2. Arriverà con il primo smartwatch di Google a portare il nome Pixel, che si chiama Pixel Watch, e sarà incluso.

Il 7 ottobre, Google lancerà sia la serie Pixel 7 che Pixel Watch. È stato ipotizzato che la società possa anche rivelare nuovi dispositivi Nest Home nello stesso evento dell’annuncio del Nest Learning Thermostat. L’azienda ha in programma di lanciare il suo primo tablet con marchio Pixel l’anno successivo. È stato anche riferito che la società sta lavorando allo sviluppo del suo primo smartphone pieghevole.